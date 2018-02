Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd po przeprowadzeniu analizy, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości rezydualnej taboru kolejowego i rozwiązaniu części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości taboru kolejowego w kwocie 27,41 mln zł, poinformowała spółka. Wpłynie to na poprawę wyniku finansowego spółki za rok 2017 o 22,2 mln zł, dodano.

"Rozwiązanie powyższego odpisu wpłynie na poprawę wyniku finansowego spółki za rok 2017 w kwocie 22 205 tys. zł po uwzględnieniu efektu podatkowego. Dokonana aktualizacja odpisu ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową PKP Cargo. Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki spółki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., których publikacja planowana jest na 16 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,1% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2016 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)