mBank oczekuje wzrostu zysku netto r: r w 2018 r.



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - mBank ocenia, że dzięki dobrej sytuacji makroekonomicznej tegoroczny zysk netto będzie wyższy od wypracowanego w 2017 roku. W zasięgu banku jest powrót do zysku netto na poziomie 1,3 mld zł, tj. poziomu sprzed wprowadzenia podatku bankowego w perspektywie 2-3 lat, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Bieżący rok zapowiada się dobrze, sytuacja makro jest dobra, więc nasz wynik powinien też być lepszy. Musimy trochę inaczej patrzeć na koszty ryzyka, bo miks produktowy zmienia się. Koszt ryzyka będzie w związku z tym nieco zwiększony. Linia odsetkowa będzie benefitowała może w mniejszym stopniu, ale na pewno wolumeny pójdą w górę, bo one już idą w górę. Bank nie ma problemów kosztowych, natomiast ma potencjał zwiększania przychodów " - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że mBank w ciągu 3-3 lat może powrócić do poziomu zysku netto, który osiągał przed wprowadzeniem podatku bankowego.

"Ponieważ pierwszym rokiem obciążenia podatkiem był 2016 r., to dziś zakładamy, że w ciągu 2-3 lat uda nam się wrócić do nominalnego zysku netto sprzed wprowadzeniem podatku" - powiedział Stypułkowski.

W 2017 r. bank miał 1091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1219,28 mln zł zysku rok wcześniej. W 2015 r. mBank wypracował 1 301,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 286,67 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



