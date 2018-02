IMS rozpocznie 20 lutego skup akcji własnych z program do 1 mln szt.



Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Zarząd IMS przyjął uchwałę określającą 20 lutego br. jako pierwszy dzień składania zleceń w ramach I transzy skupu akcji własnych, poinformowała spółka. W ramach I transzy ma zostać skupionych do 60 tys. akcji, a podczas całego programu do 1 mln akcji za łączną kwotę do 2,5 mln zł wraz z kosztami nabycia.

"Celem programu skupu akcji jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych w celu ich:

- umorzenia, lub

- przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub

- przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez zarząd spółki. Na nabycie akcji ww. walne zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczyło kwotę do 2 500 000,00 zł obejmującą, oprócz ceny akcji, także koszty ich nabycia" - czytamy w komunikacie.

Program będzie trwał od 13 lutego 2018 roku do 31 marca 2019 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.