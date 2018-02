Dworczyk pytany o to, czym zajmie się powołana w kancelarii premiera grupa robocza do dialogu historyczno-prawnego z Izraelem poinformował, że strona polska złożyła deklarację partnerom z Izraela, że jest gotowa do rozpoczęcia rozmów.

Jak dodał, polski rząd jest otwarty na to, czy wspólne rozmowy miałyby odbyć się w Warszawie, czy w Izraelu.

"Czekamy na odpowiedź ze strony izraelskiej. W tej chwili mają miejsce normalne relacje na poziomie dyplomatycznym, prowadzony jest dialog na poziomie ambasadorów. Czekamy na odpowiedź ze strony naszych partnerów w Izraelu" - mówił.

Dopytywany, czy nie ma odpowiedzi na ofertę ze strony polskiego rządu odpowiedział, że póki co nie ma odpowiedzi dot. terminu i miejsca, gdzie mogłyby spotkać się oba zespoły - polski i izraelski.

Szef kancelarii premiera pytany, kiedy mogą odbyć się polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe odparł, że sytuacja jest dziś na tyle dynamiczna, że mówienie o jakichkolwiek terminach byłoby "nieroztropne".

Z kolei premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z PAP powiedział, że życzyłby sobie, żeby powstało wspólne stanowisko Polski i Izraela. Zastrzegł jednak, że obie strony muszą je wypracować i zgodzić się na pewne podstawowe fakty historyczne.

Szef rządu podkreślił, że Polska ze względu na swoją historię "nie może być oskarżana o cudze zbrodnie".

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał i zapowiedział skierowanie w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o IPN. Nowelizacja wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, został powołany zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. (PAP)

autor: Mateusz Roszak