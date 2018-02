Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes ArcelorMittal Poland poinformował w czwartek, że nowe projekty mają pomóc w nadążaniu za potrzebami klientów polskiego przemysłu stalowego.

Pierwsze prace nad budową linii powlekania organicznego blach rozpoczną się w czerwcu. Tzw. linia „combi” to nowoczesna instalacja, która oprócz produkowanej do tej pory blachy ocynkowanej używanej m.in. w profilach okiennych czy elementach konstrukcyjnych, pozwoli wytwarzać także blachę lakierowaną. Do tej pory jej jedynym producentem był zakład ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach.

Według zapowiedzi Verbeecka pierwszy krąg lakierowanej blachy z krakowskiej huty planowany jest w pierwszym kwartale 2019 roku. Tego rodzaju blacha używana jest do produkcji m.in. paneli elewacyjnych i pokryć dachowych.

„Zapotrzebowanie na blachodachówkę obserwujemy nie tylko na rynku lokalnym, ale i rynkach sąsiednich państw” ocenił wiceprezes.

Linia powlekania w krakowskim oddziale ArcelorMittal będzie mogła produkować 220 tys. ton blachy powlekanej na rok. Z tej ilości można wykonać pokrycia dachowe dla 220 tys. średniej wielkości domków jednorodzinnych.

Nowy projekt badawczo-rozwojowy dotyczy wytworzenia nowego gatunku stali. Realizowany jest wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, finansowanej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach tego projektu zostanie opracowana nowej generacji stal transformatorowa, która dotychczas nie była produkowana w Polsce. Projekt ten pozwoli na wytapianie i próżniową obróbkę pozapiecową stali wysokokrzemowej.

„Inwestujemy w innowacyjne i o wysokiej wartości wyroby nie tylko, by rozszerzyć ofertę naszych produktów, ale głównie dlatego, że dają one nam większą szansę przetrwania na globalnym rynku stali” - wyjaśnił Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.

Według przedstawicieli huty budowa linii powlekania organicznego i instalacji próżniowego odgazowania stali stanowią kolejny etap realizowanych projektów w krakowskim oddziale. W latach 2007-2014) zrealizowano program o wartości ponad 2,5 mld zł, który objął budowę walcowni gorącej, modernizację walcowni zimnej i koksowni, a także zmianę w sposobie transportu surówki żelaza z wielkiego pieca do stalowni. Drugi etap rozpoczął się w 2015 roku i pochłonął do tej pory ponad 500 mln zł.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Bożena Dymkowska