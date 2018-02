Jak poinformował PAP rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, najkorzystniejsze oferty na wykonanie obu odcinków S61 złożyła firma Polaqua. Zaoferowała ona wykonanie zadania Szczuczyn – Ełk Płd. (ok. 23 km) za 534, 3 mln zł, a Ełk Płd. - Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. 4 km) za 613,2 mln zł. Planowany czas realizacji tych inwestycji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Głębocki dodał, że dzięki temu rozstrzygnięciu wszystkie trzy odcinki drogi Via Baltica realizowane przez olsztyńską GDDKiA weszły w ostatnią fazę postępowania przetargowego. Po ewentualnych odwołaniach i kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, będzie możliwe podpisanie umowy na realizację tych zadań.

Rzecznik przypomniał, że 13 lutego rozstrzygnięty został przetarg na realizację 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Wysokie do Raczek, który za 484,3 mln zł zaprojektuje i zbuduje Budimex SA.

Wszystkie trzy zadania będą realizowane w systemie "Projektuj i buduj". Wyłonieni w przetargach wykonawcy mają, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonać kompletną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku 2021 r.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, w tym odcinków Szczuczyn - Ełk Południe - Wysokie - Raczki, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu "Łącząc Europę".