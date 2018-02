"Miniony tydzień nie przyniósł istotnych rozstrzygnięć na rynkach. Kurs EUR/USD wyhamował spadki powyżej lutowego dołka przy 1,22, co oznacza utrzymanie kilkutygodniowego kanału bocznego ponad tym poziomem a poniżej 1,2550. Eurozłoty przejściowo wrócił nad 4,18, jednak w dłuższej perspektywie także pozostaje w konsolidacji 4,13-4,20, co powinno utrzymać się w kolejnym tygodniu" - napisali ekonomiści Raiffeisen Bank Polska.

GUS poda w środę pełne dane o PKB w IV kwartale 2017 r. Wstępny szacunek pokazał wzrost o 5,1 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewają się, że inwestycje wzrosły o 12,9 proc., konsumpcja prywatna o 4,8 proc., a popyt krajowy o 5,2 proc.

W czwartek Markit poda lutowy odczyt PMI dla przemysłu w Polsce.

Kurs EUR/PLN wzrósł w tym tygodniu o 0,3 proc., a USD/PLN o 1,1 proc., jednak od początku roku złoty umocnił się do euro o 0,2 proc., a do dolara o 2,8 proc.

"Złoty (w przyszłym tygodniu - PAP) tradycyjnie pozostanie obojętny na dane. Jeśli rynek zewnętrzny nie przyniesie wstrząsu, EUR/PLN pozostanie zamknięty w tegorocznym trendzie bocznym" - napisał w raporcie Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokres.

RYNEK DŁUGU

"Spodziewam się, że rynek będzie coraz bardziej pozycjonował się na spadki podaży na rynku pierwotnym. W marcu MF zaoferuje prawdopodobnie około 10 mld zł, ale połowa może być sprzedawana na przetargu zamiany. W kwietniu zapadają obligacje za 17 mld zł, więc nawet jeśli podaż wzrośnie do kilkunastu miliardów złotych, per saldo może być napływ gotówki na rynek" - powiedział Mirosław Budzicki, strateg rynku długu z PKO BP.

"Szacuję, że w okresie maj-sierpień podaż spadnie do 5-6 mld zł miesięcznie. To będzie wspierać rynek wtórny" - dodał.

W czwartek odbyła się aukcja obligacji. Ministerstwo Finansów sprzedało papiery za łącznie 4 mld zł przy popycie 13,1 mld zł. Na przetargu uzupełniającym wyemitowano jeszcze dług za 807 mln zł przy popycie 2,36 mld zł.

Wcześniej MF ogłosił obniżenie maksymalnej podaży na tym przetargu z 6 mld zł do 4 mld zł.

Według miesięcznego planu podaży MF planował w lutym organizację dwóch przetargów - każdy z ofertą 3-6 mld zł. Na pierwszym przetargu w lutym resort ograniczył podaż do 3-5 mld zł i sprzedał papiery za 5 mld zł.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała we wtorkowym wywiadzie dla agencji Reuters, że liczy, iż dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego ograniczone będą w tym roku potrzeby pożyczkowe polskiego budżetu.

Dodała, że w pierwszym kwartale MF ograniczył podaż długu w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku i nie wyklucza podobnych ograniczeń w kolejnych kwartałach.

"Rada Polityki Pieniężnej jest gołębia i spodziewam się, że wypowiedzi członków mogą jeszcze wzmacniać tę retorykę" - powiedział Budzicki.

Członek RPP Kamil Zubelewicz ocenił w piątkowym wywiadzie dla agencji Reuters, że większość konieczna do przegłosowania podwyżki stóp proc. może się nie uformować nawet do końca 2019 r. Dodał, że Rada może tolerować przejściowy wzrost inflacji nawet do poziomu 4 proc.

"Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła od publikacji minutes EBC o 10 pb, rozpoczęła się korekta. Uważam, że jest przestrzeń do dalszych zniżek o kolejne 10 pb" - powiedział Budzicki.

"Amerykańskie 10-latki trzymają się blisko poziomu 2,90 proc. i nie ma obecnie sygnałów do ruchu w górę ani w dół. Moim zdaniem zaczną jednak spadać" - dodał.

W czwartek EBC opublikował minutes z ostatniego posiedzenia. W styczniu bankierzy z Frankfurtu ocenili, że zmiana forward guidance byłaby przedwczesna. EBC, podobnie jak w poprzednim protokole, wskazał na możliwość zmiany forward guidance "wcześnie" w 2018 r. "jako część regularnej oceny na nadchodzących posiedzeniach".