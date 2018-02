Sławomir Potapowicz z zarządu Nowoczesnej, a także szef warszawskich struktur tej partii, który jako szef sztabu wyborczego pokieruje kampanią Nowoczesnej w wyborach samorządowych, powiedział PAP, że Nowoczesna w ramach przygotowań do wyborów rozpoczyna cykl konwencji samorządowych w całej Polsce.

Wydarzenia mają odbywać się od marca do czerwca, a ich celem będzie konsultowanie nowego programu samorządowego Nowoczesnej - w każdym z odwiedzanych miast partia zaprezentuje jego inny fragment. Nowoczesna nie będzie jednak przedstawiać jeszcze kandydatów na radnych, wójtów czy prezydentów.

"Naszą ideą jest to, żeby dokument programowy, który prawdopodobnie w czerwcu zostanie przyjęty, był efektem nie tylko wewnętrznych przemyśleń Nowoczesnej, ale żeby miał też ten rys obywatelski" - wskazał Potapowicz.

Pierwsza konwencja obędzie się 3 marca w Warszawie i będzie poświęcona jawności życia samorządu. Kolejne wydarzenie, obejmujące fragment programu samorządowego Nowoczesnej odnoszący się do polityki senioralnej i depopulacji zaplanowano w Opolu na 24 marca. Następne konwencje odbędą się w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu.

Polityk Nowoczesnej, kandydat na wiceprezydenta stolicy Paweł Rabiej mówił PAP, że Nowoczesna chce stworzyć swój program samorządowy w wyniku dialogu z mieszkańcami. "Podczas spotkań w całej Polsce, będziemy pytali ludzi, czego im brakuje. My możemy proponować pewne rozwiązania w naszym programie, chcielibyśmy też usłyszeć od ludzi, jakie jest ich podejście do różnych spraw. Nasz program jest zatem półotwarty - wiemy, czego chcemy, ale chcemy doprecyzować go z mieszkańcami" - wskazywał.

Pod koniec stycznia władze PO i Nowoczesnej poinformowały o woli zawiązania koalicji na tegoroczne wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich. Koalicja ma być otwarta dla innych formacji politycznych; PO i Nowoczesna nie wykluczają też wystawienia wspólnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W połowie lutego zespół prowadzący rozmowy koalicyjne pomiędzy PO a Nowoczesną ogłosił wspólny manifest programowy obu partii na wybory samorządowe, zatytułowany "Bliżej ludzi".

Wśród punktów zawartych w manifeście znajdują się m.in.: czystość powietrza i rozwiązanie kwestii smogu; wprowadzenie budżetów zadaniowych; przeniesienie całej władzy w regionie na samorządy; wzmocnienie rad dzielnic, osiedli, sołectw oraz zwiększenie bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji; decentralizacja finansów, polegająca na tym, aby dochody z PIT i CIT zostały tam, gdzie są płacone; utworzenie mechanizmu solidarnościowego dla najsłabszych samorządów; czy utworzenie Krajowej Polityki Wiejskiej i Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi.

W oparciu o założenia przyjęte w manifeście "Bliżej ludzi", PO i Nowoczesna będą tworzyły szczegółowe programy wyborcze dla miejsc, w których zdecydują się iść do wyborów jako koalicja.

Zespół ds. rozmów koalicyjnych w składzie: Mariusz Witczak i Jacek Protas z PO oraz Adam Szłapka i Witold Zembaczyński z Nowoczesnej spotyka się regularnie; w przygotowaniu jest wciąż umowa koalicyjna pomiędzy partiami.(PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska