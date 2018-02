DM BOŚ obniżył wycenę Medicalgorithmics do 211,3 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Medicalgorithmics do 211,3 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 19 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 178 zł za akcję. We wtorek około godziny 9:18 kursy wynosił 165 zł po spadku o 0,48% wobec ostatniego zamknięcia.

"Chociaż spółka ma potencjał wzrostu organicznego i zdolność generowania gotówki i, co za tym idzie, dywidendy w średnim terminie, wyniki w krótkim okresie rozczarowują. Ponadto Medicalgorithmics musi sobie radzić z osłabieniem USD względem PLN. W efekcie wyniki spółki za IV kw. ub.r. mogą się okazać przeciętne, a w styczniu przychody były nieszczególne (kiepski pierwszy tydzień). Spółka musi się także liczyć z presją pojawiających się na rynku konkurencyjnych rozwiązań. Czekamy na potwierdzenie organicznego rozwoju spółki" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki za 2017 r. wyniesie 24,6 mln zł, a za 2018 r. sięgnie 31,4 mln zł, przy przychodach odpowiednio: 202,1 mln zł i 232,4 mln zł.

(ISBnews)