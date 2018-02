Źródło: PAP

Amber Gold to prawdopodobnie był pomysł zapożyczony z Niemiec lub Szwajcarii, to była kalka działalności zagranicznej; według mojej wiedzy, nie było "inicjującej osoby", która by stała za Marcinem P. - mówił we wtorek funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW przed sejmową komisją śledczą.