Monnari szacuje wzrost powierzchni handlowej na 5-7% r: r w tym roku



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Powierzchnia handlowa Monnari wzrośnie w br. o 5-7% r/r, a centralny magazyn powinien ruszyć w I połowie 2018 r., wynika z wypowiedzi dyrektora ds. finansowych Miłosza Kolbuszewskiego.

"Zakładamy 5-7-proc.wzrost powierzchni handlowej Monnari wobec tego co posiadaliśmy na koniec 2017 r." - powiedział Kolbuszewski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że powierzchnia handlowa Monnari w 2017 r. wzrosła do 33,3 tys. m2 z 31,5 m2 notowanych w 2016 r. Na koniec ubiegłego roku liczba salonów sprzedaży wyniosła 164. Spółka planuje w tym roku k ontynuację budowy magazynu centralnego, którego otwarcie zaplanowane jest na I połowę 2018 r.

Przedstawiciele spółki zapowiedzieli także, że po zakończeniu ewentualnej transakcji zakupu od Gino Rossi 100% akcji Simple Creative Products za nie więcej niż 46 mln zł, to Monnari zamierza nadal rozwijać tą markę.

"Jeśli dojdzie do transakcji, to zakup Simple chcemy sfinansować ze środków własnych, nie stanowi to dla nas problemu. Chcemy markę nadal rozwijać" - powiedziałprezes Mirosław Misztal .

Dodał, że w związku z planami inwestycyjnymi spółka nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r., ale program skupu akcji będzie kontynuowany.

Po ewentualnym przejęciu Simple CP, spółka liczy wstępnie m.in. na synergie wynikające ze zwiększenie skali działania, ze zmian umów najmu i zakupu kolekcji, redukcje kosztów w magazynie, czy ze zmian umów najmu w centrach handlowych a także, stopniową zmianę w zakresie zlecania produkcji.

Misztal zapowiedział także, że spółka dostosuje się do zmian dotyczących zakazu handlu w niektóre niedziele.

"Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, dostosujemy się. Koszty jakieś poniesiemy, choć tam gdzie mamy czynsze liczone od obrotu to zobaczymy jak to wyjdzie. Na początku spodziewamy się zamieszania na rynku i raczej nie oczekujemy redukcji liczby pracowników raczej inny układ grafików" - wskazał prezes.

Przedstawiciele spółki zapowiedzieli także w tym roku dalszą obronę poziomu marży.

"Zanotowaliśmy wzrost marży brutto w IV kw. 2017 r. do 60,8% wobec 57,7% w poprzednim kwartale, a licząc r/r wzrost wyniósł 55,4% wobec 54,5% w 2016 r. Czwarty kwartał pozwolił nam nadrobić straty z I kw. Wpływ pozytywny miały na to m.in. niższy kurs dolara, inaczej też podeszliśmy do wyprzedaży" - powiedział Kolbuszewski.

"Przy obecnym otoczeniu związanym choćby z kursem dolara to jest taka możliwość, że nam ta marża jeszcze wzrośnie" - dodał Misztal.

Kolbuszewski podkreślił, że wzrost kosztów o 10% w 2017 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztu wynagrodzeń dla pracowników, które urosły o 15,3%.r/r.

"Koszty będą nadal rosły, gdyż nadal są oczekiwania co do wzrostu płac w tym roku, presja płacowa nie słabnie" - dodał dyrektor.

Monnari w całym 2017 r. miało 21,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 35,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 247,44 mln zł w porównaniu z 231,77 mln zł rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)