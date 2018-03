Zysk netto Amiki wzrósł r: r do 27,35 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Amica odnotowała 27,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 23,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 32,61 mln zł wobec 39,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,96 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 669,99 mln zł rok wcześniej.



W całym 2017 r. spółka miała 146,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 653,85 mln zł w porównaniu z 2 474,89 mln zł rok wcześniej.

"Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała narastająco po czterech kwartałach 2017 roku rekordowe prawie 2 654 mln zł skonsolidowanej sprzedaży, co oznacza wzrost o 7% wobec rezultatu z roku 2016. Sprzedaż produktów (sprzęt grzejny) odpowiadała za 47% sprzedaży, a towarów – za 53% (+2 pkt proc. r/r)" - czytamy w komunikacie.

"Grupa Amica wypracowała jednocześnie solidne wyniki finansowe - blisko 188 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 146 mln zł zysku brutto. Rezultaty te byłyby wyraźnie lepsze, gdyby nie konserwatywne podejście księgowe: w IV kwartale dokonano odpisu w wysokości 7,7 mln zł (100%) na należność od upadłego klienta w Rosji z powodu długotrwałego procesu jej odzyskania. Obecnie trwa postępowanie sądowe, mające na celu odzyskanie należnej zapłaty od ubezpieczyciela, co może spowodować odwrócenie dokonanego odpisu w przyszłości" - czytamy dalej.

Według spółki, wzrost zaksięgowanego narastająco po czterech kwartałach 2017 roku zysku netto o 35% r/r, do ponad 146 mln zł (najwyższy wynik w historii), odzwierciedla rozwój potencjału biznesowego Amiki. W zysku netto ujęte zostało bowiem łącznie 54,7 mln zł aktywa podatkowego, związanego z dokonanymi inwestycjami we Wronkach, w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, z czego 8,8 mln zł w IV kwartale. W tym okresie (październik-grudzień) przychody grupy Amica wzrosły o 12%, do 750 mln zł, co pozwoliło na wygenerowanie 45 mln zł wyniku EBITDA oraz zaksięgowanie 27 mln zł zysku netto, podano również.

"Rok 2016 jest wysoką bazą porównawczą, a mimo to w okresie czterech kwartałów roku 2017 zwiększyliśmy przychody i zanotowaliśmy rekordowy zysk netto. Jednocześnie wyniki roku 2017 obarczone są czynnikami o charakterze przejściowym, jak miks produktowy i geograficzny oraz zmniejszenie zapasów u dystrybutorów w Polsce. Co jednak ważne, rentowność EBITDA znalazła się w założonym przedziale 7-8%" - skomentował wiceprezes Wojciech Kocikowski, cytowany w komunikacie.

Największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w okresie czterech kwartałów 2017 r. odpowiadała za 39% całkowitych przychodów przy wzroście wartości sprzedaży w złotych o 18% r/r. Spółka wskazała, że wzrost byłby jeszcze wyższy, gdyby nie deprecjacja funta (-14%) – sprzedaż w lokalnej walucie była bowiem w Wlk. Brytanii zbliżona w ujęciu rok do roku.

"Pozytywnym zjawiskiem jest powrót trendu wzrostowego sprzedaży w Niemczech w drugim półroczu. Do wzrostu skali przychodów w regionie Zachód coraz mocniej przyczynia się francuska spółka Sideme, konsolidowana od drugiego kwartału. Eksport sprzętu grzejnego do Francji wzrósł w minionym roku o 70%. Czwarty kwartał potwierdził pozytywne trendy na kluczowych rynkach, jak Polska czy Niemcy" - powiedział Kocikowski.

W związku ze zmianami w modelu dystrybucji na rynku polskim (zmniejszanie zapasów dystrybutorów, szczególnie widoczne w II i III kw.), krajowe przychody Amiki spadły w okresie czterech kwartałów 2017 roku o 4,5% r/r, stanowiąc 27% całkowitej sprzedaży grupy. Należy zauważyć, że w samym IV kwartale sprzedaż była na poziomie sprzed roku, a na rodzimym rynku Amica jest najlepiej sprzedającą się ilościowo marką sprzętu grzejnego z udziałem na poziomie 30%, podano także.

W regionie Wschód – dzięki stabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej - sprzedaż Grupy Amica, liczona w złotych, wzrosła o 10% r/r, a obszar ten odpowiadał za 18% skonsolidowanej sprzedaży. W Rosji pozytywne efekty przynosi rozszerzenie dystrybucji i asortymentu sprzedawanych towarów. Na Ukrainie sprzedaż sprzętu grzejnego była wyższa o 28% r/r, a na pozostałych rynkach wschodnich (+36% r/r) szczególnie wysokie wzrosty przychodów dotyczyły piekarników, kuchni wolnostojących i płyt grzejnych.

W krajach skandynawskich (8% skonsolidowanych przychodów) Grupa Amica zwiększyła sprzedaż sprzętu grzejnego przy spadku w obszarze chłodnictwa, co w rezultacie zniżyło przychody w złotych o 6%. Natomiast wartość sprzedaży w regionie Południe (7% przychodów Grupy Amica) zwiększyła się rok do roku o 10%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+11%) był asortyment towarów handlowych, dzięki któremu Amica staje się dostawcą pełnego portfolio produktów AGD. Wartość sprzedaży w pozostałych krajach najmocniej wzrosła na Węgrzech (+79% r/r) i w Izraelu (+33% r/r), czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 146,5 mln zł wobec 128,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)