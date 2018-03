Francja: Macron apeluje do prezydenta Iranu o wywarcie presji na reżim Asada

Źródło: PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował w niedzielę w rozmowie telefonicznej do swego irańskiego odpowiednika Hasana Rowhaniego, by wywarł na rząd Syrii "stosowną presję", aby skłonić go do przerwania ataków na ludność Wschodniej Guty.