Kruk liczy, że wiosenna kampania przyniesie 'dziesiątki tysięcy' nowych ugód



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Kruk rusza z dużą wiosenną kampanią reklamową, która ma przynieść „dziesiątki tysięcy" nowych ugód z klientami, poinformował prezes Piotr Krupa.

„Rok zaczął się dobrze, są transakcje w których uczestniczymy, spodziewamy się dużo większej liczby portfeli na sprzedaż. Jednocześnie ruszamy z wiosenną kampanią reklamową z rodzaju ‚Call to Action'. Segmenty klientów, do których ją adresujemy pokrywają do 90% profili w naszej bazie. Spodziewamy się ( jest uwzględnione to w planach na 2018) w dziesiątkach tysięcy nowych ugód dzięki kampanii" - powiedział Krupa na spotkaniu z dziennikarzami.

Wskazał, że wszystkie działania podjęte na bazie dzięki kampanii będą widoczne.

„Mamy oczywiście biznesplan kampanii i narzędzia jej zmierzenia. Do tej pory per saldo nasze kampanie były rentowne" - dodał szef spółki.

Według jego słów, koszt kampanii to kilka milionów zł, dotarcie na bazie może sięgnąć do 40%.

„Za granicą robiliśmy kampanie w Rumunii i Czechach i były skuteczne. We Włoszech mamy wciąż za małą skalę i budujemy rozpoznawalność. W tym kraju portfele poszły nam gorzej gotówkowo od prognoz i analizy stwierdziły konieczność spisania wartości części portfeli. Teraz juz poprawiamy tam jakość operacji. Ogólnie, aktywa gotówkowo pracują lepiej niż się spodziewaliśmy" - stwierdził Krupa.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)