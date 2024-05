Nowe dane pokazały także różnice między wschodnimi a zachodnimi krajami związkowymi RFN. Według statystyk wskaźnik urodzeń we wschodnich Niemczech spadł bardziej gwałtownie – o 9,2 proc. mniej niż 2022 r. aniżeli w zachodniej części Niemiec - spadek o 5,9 proc. w porównaniu do 2022 r.

W 2023 r. wzięło ślub 361 tys. par

Większość urodzeń w 2023 r. stanowiły pierwsze dzieci w rodzinie (46,5 proc.), a następnie drugie (34,8 proc.). W perspektywie długoterminowej wzrósł natomiast odsetek dzieci urodzonych jako trzecie lub kolejne w rodzinie – do 18,7 proc. wszystkich urodzeń, co stanowi najwyższy wynik od 2009 r. Wpływ na to – według danych – mają matki z obcym obywatelstwem, które znacznie częściej niż Niemki decydują się na trzecie i kolejne dziecko.

Federalny Urząd Statystyczny podał także dane dotyczące zawieranych w Niemczech małżeństw. W 2023 r. wzięło ślub 361 tys. par i jest to drugi najniższy wynik w historii. Podobnie jak w przypadku wskaźnika liczby urodzeń, spadek liczby ślubów we wschodniej części kraju był bardziej wyraźny niż w zachodniej.

W porównaniu do 2022 r. o 7,6 proc. mniej par zawarło związek małżeński. Pośród wszystkich małżeństw w 2023 r. zdecydowana większość to śluby osób różnej płci. W Niemczech odnotowano także 9,2 tys. ślubów par homoseksualnych.

Z Monachium Iwona Pałczyńska