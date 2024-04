Przewartościowanie atomu

W dzienniku podkreślono, że nowy premier Donald Tusk nie kwestionuje decyzji o rozbudowie energetyki jądrowej w Polsce. Zdaniem „Die Welt” „na polskiej scenie politycznej panuje konsensus, że przejście na energię jądrową jest jedynym sposobem na zaspokojenie rosnącego głodu energii w kraju, a jednocześnie spełnienie wymogów polityki klimatycznej UE”. Takie podejście - w ocenie gazety – reprezentował rząd PiS oraz obecnie przejawia Platforma Obywatelska, która wchodzi w skład koalicji rządzącej.

W nawiązaniu do wyłączenia ostatnich elektrowni atomowych w Niemczech w 2023 r. dziennikarz „Die Welt” ocenił, że „Niemcy znajdą się między dwoma krajami w Europie, które uważają energię jądrową za kluczową technologię – Francją, tradycyjną potęgą nuklearną na Zachodzie, a teraz i Polską, która przewartościowuje energetykę jądrową”.

Niemiecka gazeta zwraca uwagę, że „polski zwrot w energetyce jądrowej” obejmuje nie tylko budowę dużych elektrowni, ale również małych reaktorów modułowych (SMR). Podkreślono, że zgłoszono już ponad sto planów stworzenia reaktorów SMR. „Czyni to z Polski europejskiego lidera, choć budowa reaktorów SMR planowana jest również we Francji, Czechach i innych krajach UE” – czytamy w „Die Welt”.

W dzienniku stwierdzono, że technologia reaktorów SMR to „część renesansu nuklearnego”. „Nabiera on tempa od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i późniejszego kryzysu energetycznego w UE - od Ameryki Północnej po Europę i Azję Wschodnią” – dodano. Jak dotąd tylko kilka projektów na całym świecie można uznać za SMR. Wkrótce może się to jednak zmienić – czytamy w „Die Welt”.

Przypomniano, że w grudniu 2023 r. polskie konsorcjum Orlen Synthos Green Energy (OSGE) ogłosiło zgodę na budowę 24 reaktorów SMR w sześciu lokalizacjach w Polsce. Amerykańska firma GE Hitachi ma zbudować w Polsce reaktor BWRX-300 do 2030 r. – wyjaśniła gazeta.

Według „Die Welt” „oprócz reaktorów BWRX-300 Polska będzie się opierać na całej gamie innych technologii SMR”. Zdaniem dziennika korzystanie z kilku technologii jednocześnie może doprowadzić do „prawdziwego boomu na technologię SMR, w którego centrum w Europie znalazłaby się Polska”.

Polska euforia

W niemieckiej gazecie oceniono, że w Polsce „można mówić wręcz o euforii”. „Według sondaży 60 proc. Polaków jest za budową reaktorów SMR, a 75 proc. ogólnie popiera rozwój energetyki jądrowej” – zaznaczono.

„Die Welt” stwierdza, że reaktory SMR mogą mieć duży wpływ na dostawy ciepła i znacząco przyczynić się do dekarbonizacji. Wyjaśniono, że węgiel stanowi w Polsce ponad 70 proc. miksu energetycznego. „Energia jądrowa ma zastąpić węgiel” – przewiduje dziennik.Z Monachium Iwona Pałczyńska (PAP)