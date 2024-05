MAEA: Polska jest gotowa

"Międzynarodowa Agencji Energii Atomowej (MAEA) @iaeaorg oceniła Polskę jako gotową do realizacji kolejnej fazy Programu polskiej energetyki jądrowej (Programu PEJ), czyli budowy pierwszej elektrowni jądrowej" - napisał resort na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

Przypomniano, że ocena ta to efekt 11-dniowej wizyty #NIR2 2 MAEA, czyli Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej (Integrated Nuclear Infrastructure Review - INIR).

Zespół ekspertów MAEA przedstawił rekomendacje i sugestie, które mają pomóc Polsce w osiągnięciu dalszego postępu w rozwoju infrastruktury jądrowej i gotowości do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju.

Aktualizacja polskiego programu energetyki jądrowej

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała w ub. tygodniu, że oficjalna aktualizacja polskiego programu energetyki jądrowej (PPEJ) będzie przeprowadzona do połowy roku.

Za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) odpowiadają Polskie Elektrownie Jądrowe.

