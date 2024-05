„Jesteśmy poniżej stopy zastępowalności populacji wynoszącej 2,1” – powiedział Erdogan w poniedziałek po posiedzeniu gabinetu. „Szczerze mówiąc, jest to zagrożenie egzystencjalne, katastrofa dla Turcji”. – powiedział prezydenta Turcji.

Erdogan od dawna zabiega o to, aby Turczynki miały co najmniej troje, a najlepiej pięcioro dzieci. Tymczasem oficjalny wskaźnik urodzeń spadł w zeszłym roku do 1,51 z 2,38 w 2001 r., co zaniepokoiło prezydenta Turcji.

Wskaźnik urodzeń spada mimo rządowych zachęt

Spadek nastąpił pomimo nowych przepisów zachęcających do zawierania małżeństw i rodzenia więcej dzieci. Wśród zachęt wprowadzonych przez rząd Erdogana, są niskooprocentowane pożyczki dla nowożeńców i wcześniejsze emerytury z ulgami podatkowymi dla matek z trójką dzieci.

Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i spadek wskaźnika urodzeń w Turcji nie są jeszcze tak ekstremalne, jak w wielu krajach rozwiniętych. Jednak negatywny trend rujnuje plan Erdogana, by rozwijać turecką gospodarkę przy pomocy młodej siły roboczej.

Według szacunków Bloomberg Economics, wskaźnik urodzeń w Turcji zwiększyłby populację, zwiększając w nadchodzących dziesięcioleciach wyższy udział siły roboczej w potencjalnym PKB.

Groźny czynnik etniczny

Erdogan może być zaniepokojony demografią etniczną Turcji. Według danych państwowego instytutu statystycznego z 2023 r. kobiety na południowym wschodzie kraju, w większości kurdyjskim, gdzie separatystyczni bojownicy z przerwami walczą o autonomię od 1984 r., mają wskaźnik średnio 2,37 dzieci, czyli znacznie powyżej wskaźnika krajowego, który wynosi 1,51.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Hacettepe w Ankarze, najwyższy wskaźnik urodzeń w Turcji, wynoszący ponad pięć, odnotowano w przypadku grupy syryjskich uchodźców. Kilku tureckich polityków wyraziło zaniepokojenie faktem, że rosnąca populacja Syrii może stanowić poważne wyzwanie demograficzne dla Turcji.