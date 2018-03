Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczono we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Łomży. Jeszcze nie wiadomo kiedy będzie ogłoszony ponowny przetarg.

Unieważniono postępowanie na oba objęte przetargiem zadania: budowę centrum przesiadkowo-komunikacyjnego w rejonie ulic Dworcowej, Sikorskiego i Alei Legionów oraz na budowę parkingu przy tym centrum wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Na budowę centrum przesiadkowego miasto Łomża przeznacza ok. 4 mln zł, na budowę parkingu 500 tys. zł - poinformował Łukasz Czech. Tymczasem oferty cenowe na budowę centrum wahały się od 12,6 do ponad 14,3 mln zł brutto, a za budowę parkingu przedsiębiorcy oferowali od 1,2 do 1,7 mln zł. "Ceny najkorzystniejszych ofert w każdej części przewyższały kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" - podano w uzasadnieniu.

Jak informowały wcześniej władze Łomży, nowe centrum przesiadkowe ma powstać na terenie ok. trzech tysięcy metrów kwadratowych z budynkiem dworca o powierzchni ok. 300 metrów kwadratowych z poczekalnią, punktem obsługi klienta, toaletami, pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi.

Dworzec ma się znajdować przy zatokach ze stanowiskami dla autobusów oraz łączyć się z zadaszonymi peronami. Ma być 6 podwójnych stanowisk przystankowych na potrzeby autobusów międzymiastowych oraz 4 stanowiska na potrzeby ruchu lokalnego. W sąsiedztwie ma powstać parking na 120 miejsc, planowane są też stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, miejsc dla autobusów - wynika z opisu inwestycji zamieszczonego na stronie internetowej miasta.

To drugi unieważniony w ostatnich tygodniach przetarg na dużą inwestycję w Łomży - oba unieważniono z takiego samego powodu. Miasto musiało unieważnić pierwszy przetarg na przebudowę zabytkowej hali targowej na Halę Kultury. Z informacji w Biuletynie Informacji Publicznej miasta wynika, że w ponownym przetargu firmy mogą składać oferty do 19 marca.

W pierwszym przetargu na Halę Kultury przedsiębiorcy proponowali ceny o kilka milionów złotych wyższe niż kwota jaką na tę inwestycję dysponuje miasto. Pieniądze na Halę Kultury pochodzą z UE z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z części na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Miasto Łomża ma zawartą wcześniej w tej sprawie umowę z ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego na 10 mln zł dofinansowania.(PAP)

