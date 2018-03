Minimalnie zmniejszył się również optymizm w przewidywaniach na najbliższą przyszłość – zarówno w wymiarze publicznym, jak i prywatnym.

Według CBOS, po notowanej w ostatnich miesiącach poprawie pogorszyły się oceny ogólnej sytuacji w kraju. W marcu zmniejszył się odsetek badanych uważających, że – generalnie – sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku (spadek o 4 punkty procentowe, do 46 proc.), a zwiększył odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania (wzrost o 5 punktów, do 39 proc.).

Jak wskazują autorzy opracowania, kierunek rozwoju sytuacji w Polsce oceniany jest tym lepiej, im lepsze są oceny własnej sytuacji materialnej. Pozytywnym opiniom na ten temat sprzyjają także niższy poziom wykształcenia respondentów, mieszkanie na wsi, częste uczestnictwo w praktykach religijnych oraz prawicowa orientacja polityczna.

W potencjalnych elektoratach głównych ugrupowań politycznych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem przede wszystkim wśród zwolenników PiS (84 proc. zadowolenia wobec 6 proc. niezadowolenia), a w dalszej kolejności także wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15 (51 proc. wobec 33 proc.).

Wyborcy głosujący na PO, SLD i Nowoczesną najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy PO (76 proc. niezadowolonych i 14 proc. zadowolonych). Nieco bardziej podzielone są z kolei opinie zwolenników PSL (41 proc. wobec 37 proc.) oraz osób niezdecydowanych co do uczestniczenia w ewentualnych wyborach parlamentarnych (45 proc. wobec 37 proc.).

Nieznacznie pogorszyły się także oceny sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie 35 proc. badanych uważa, że jest ona zła (od lutego wzrost o 3 punkty procentowe), a tylko jedna czwarta postrzega ją pozytywnie (25 proc., spadek o 3 punkty). Co trzeci ankietowany sądzi, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna – ani dobra, ani zła (32 proc.).

Minimalnie gorsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce, z tym że nadal 55 proc. badanych ocenia ją pozytywnie.

Jak podaje CBOS, od lutego niemal nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. W dalszym ciągu większość (62 proc.) uznaje go za dobry. Jako zły określa swój poziom życia 6 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe), a 32 proc. (spadek o 2 punkty) twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle. Wartości tego wskaźnika w ostatnich miesiącach są dość stabilne i jednocześnie istotnie lepsze od notowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco pogorszyły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych, przy czym nadal są nieco lepsze niż przed rokiem. W marcu ponad połowa badanych dobrze ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego (56 proc., od lutego spadek o 4 punkty procentowe), dwie piąte określa ją jako przeciętną (39 proc., wzrost o 5 punktów), a jedynie co dwudziesty (5 proc., spadek o 1 punkt) uważa, że jest ona zła.

Od lutego nie zmieniły się oceny sytuacji w zakładach pracy – 70 proc. zatrudnionych uznaje ją za dobrą, 7 proc. za złą, a nieco ponad jedna piąta (22 proc.) ocenia, że jest ona przeciętna.

W porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie pogorszyły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju. O 2 punkty procentowe (do 32 proc.) zmalał odsetek badanych uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi, a jednocześnie wzrósł (o 3 punkty, do 41 proc.) odsetek tych, którzy sądzą, że się ona nie zmieni. Nie uległa zmianie natomiast liczba osób obawiających się pogorszenia w tym względzie (18 proc.).

Zbliżone do lutowych są z kolei prognozy sytuacji gospodarczej. Jej pogorszenia obawia się jedynie co dwunasty badany (8 proc.), a niemal pięciokrotnie większą grupę stanowią osoby spodziewające się poprawy (39 proc.). Niezmiennie największy odsetek respondentów nie przewiduje zmian w tej dziedzinie (44 proc.)

Od kilku miesięcy dość stabilne są przewidywania dotyczące poziomu życia. Niemal trzy piąte badanych (58 proc.) uważa, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło tak samo jak obecnie, jedna czwarta (26 proc.) oczekuje poprawy w tym względzie, a co dwunasty respondent spodziewa się pogorszenia (8 proc., wzrost o 2 punkty procentowe).

W marcu nieco zmniejszył się odsetek badanych prognozujących poprawę warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (spadek o 3 punkty procentowe, do 21 proc.). Tradycyjnie zdecydowana większość respondentów uważa, że w ciągu najbliższego roku pozostaną one niezmienione (72 proc.), co 14. zaś obawia się ich pogorszenia (7 proc., wzrost o 2 punkty)

Prognozy sytuacji w zakładach pracy są niemal takie same jak w lutym. Jej poprawę przewiduje niespełna jedna trzecia pracujących (30 proc.), co szesnasty (6 proc.) spodziewa się pogorszenia, natomiast większość (58 proc.) wskazuje na stabilność.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 r. na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec