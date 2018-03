Łączny capex Energi wyniesie 1,8-2 mld zł w tym roku



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Capex we wszystkich segmentach Energi wyniesie ok. 1,8-2 mld zł w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jack Kościelniak.

"Łączne nakłady grupy w tym roku zakładamy na 1,8-2 mld zł" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej.

Spółka podała w raporcie rocznym, że planuje w tym roku przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w Dystrybucji i ponad 0,4 mld zł w Wytwarzaniu.

W 2017 r. Energa zrealizowała 1 402 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 1 247 mln zł na dystrybucję i 87 mln zł na wytwarzanie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

