Zysk netto Getin Holding spadł r: r do 183,45 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 292,52 mln zł wobec 454,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 959,52 mln zł wobec 840,61 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 392,4 mln zł wobec 434,42 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 28,2 mld zł na koniec 2017 r. wobec 25,84 mld zł na koniec 2016 r.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 32,58 mln zł wobec 36,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ostatnim roku odnotowaliśmy wzrost sprzedaży kredytowej oraz leasingowej we wszystkich segmentach biznesowych. Jednym z największym projektów realizowanych przez grupę były przygotowania do operacyjnej i prawnej fuzji Idea Leasing i Getin Leasing, która zakończyła się z sukcesem w marcu 2018 roku. Powstała spółka stała się jednym z liderów rynku leasingowego w Polsce. Mimo dynamicznego rozwoju grupy, udało nam się utrzymać dyscyplinę kosztową, poprawiając tym samym wskaźniki efektywności" - napisał prezes Piotr Kaczmarek w liście dołączonym do raportu.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami oraz faktoring)

W skład Grupy Getin Holding wchodzą m. in. Idea Bank (Polska) oraz spółki działające na rynkach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym trzy banki: Idea Bank na Ukrainie, Idea Bank na Białorusi oraz Idea Bank w Rumunii. Ważnymi podmiotami w międzynarodowej strukturze Grupy Getin Holding są spółki leasingowe Carcade w Rosji, Idea Leasing (Polska) i Idea Leasing IFN (Rumunia).

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)