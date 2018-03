Grupa WP.pl zamierza kontynuować akwizycje w segmencie e-commerce



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa WP.pl zamierza kontynuować akwizycje, szczególnie w segmencie e-commerce i zainteresowana jest raczej dużymi podmiotami, wynika z wypowiedzi prezesa Jacka Świderskiego.

"Naszym docelowym założeniem jest dokupienie 70 mln zł w EBITDA w e-commerce, tak aby stanowiło to 65% przychodów w całym naszym EBITDA w ciągu najbliższych 2-3 lat" - powiedział Świderski podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli chcemy dalej tak dynamicznie się rozwijać, to musimy dokupywać. Mamy zapewnione finansowanie, pozostajemy więc akwizycyjni, ale wolimy raczej duże podmioty z którymi możemy znaleźć więcej synergii" - dodał prezes.

Przedstawiciele spółki wyjaśnili, że Grupa WP.pl ma uruchomioną linię kredytową w banku do kwoty 500 mln zł.

"W ubiegłym roku ok. 42 mln zł wyniosły nasze nakłady capeksowe i w tym roku ten poziom wydatków powinien być utrzymany nie licząc, oczywiście, środków przewidzianych na akwizycję" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka

Według spółki, telewizja WP w lutym 2018 r. została liderem oglądalności wśród stacji dostępnych na MUX8 naziemnej telewizji cyfrowej. Rynkowe udziały stacji w tzw. komercyjnej grupie widzów (16-49) wyniosły 0,38%.

"Serial 'Ucho Prezesa' przyczynił się do wzrostu oglądalności całej telewizji WP i w lutym tego roku staliśmy się liderem na MUX8. Warto zauważyć, że jako jedyni z tych czterech graczy nie mieliśmy doświadczenia w telewizji, a wciąż mamy niższy zasięg od naszej konkurencji" - dodał prezes.

Przedstawiciele spółki zwrócili uwagę, że w 2017 r. dokonano również zmian w aplikacji WP Pilot (telewizja online).

"Udało nam się potroić popularność tego kanału. Notujemy już blisko 2 mln użytkowników, a zbliżamy się do mistrzostw w piłce nożnej. Dużą oglądalność generują również skoki narciarskie" - dodał prezes.

Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lutym br. WP Pilot zyskała 1,9 mln realnych użytkowników w ramach serwisu i aplikacji.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)