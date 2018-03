"To kolejny krok w rozwoju działalności PGNiG w Pakistanie, gdzie chcemy wydobywać coraz więcej gazu ziemnego. Współpraca z Mari Petroleum Company Limited zwiększy naszą rozpoznawalność na tamtejszym rynku i pozwoli uzyskać dostęp do atrakcyjnych projektów. Współpracujemy już z Pakistan Petroleum Limited. Nawiązanie partnerstwa z kolejną pakistańską spółką wzmacnia naszą obecność w tym kraju" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.



Spółki zamierzają wykorzystać bogate doświadczenie, potencjał i wiedzę techniczną z rynku lokalnego i międzynarodowego. Porozumienie przewiduje m.in. pogłębioną analizę możliwości współpracy przy projektach poszukiwawczo-wydobywczych, w tym rozpoznania i zagospodarowania potencjału gazu z formacji łupkowych w Pakistanie, podano także.



MPCL jest jedną z głównych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Pakistanie, a także drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego w tym kraju. Jej udział w rynku gazu w Pakistanie wynosi 17 proc. Spółka zarządza największym złożem gazowym w kraju - Mari w prowincji Sindh, w południowo-wschodniej części Pakistanu. W tej samej prowincji znajduje się koncesja wydobywcza Kirthar, której operatorem jest PGNiG.



PGNiG wydobywa w Pakistanie gaz ziemny z dwóch złóż: Rehman i Rizq. Złoże Rizq zostało odkryte w 2015 r. odwiertem Rizq-1, który został włączony do produkcji w listopadzie 2016 r. W lutym 2018 r. spółka włączyła do produkcji odwiert Rizq-2. Dzięki temu całkowita produkcja ze złóż w Pakistanie, na których operuje PGNiG, osiągnie poziom 1 mln m³ gazu ziemnego dziennie (w przeliczeniu na wysoki metan około 850 tys. m3), przypomniano także w materiale.



PGNiG posiada 70 proc. udziałów w koncesji Kirthar. Pozostałe 30 proc. należy do spółki Pakistan Petroleum Limited. Udział PGNiG w produkcji ze złóż Rehman i Rizq, prowadzonej 5 odwiertami w 2017 r. wyniósł 150 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.



PGNiG prowadzi działalność w Pakistanie od 20 lat. Swoje usługi serwisowe świadczą tam również spółki należące do grupy kapitałowej PGNiG. Exalo Drilling prowadzi usługi wiertnicze. Usługi geofizyczne i przetwarzania danych świadczy Geofizyka Toruń, podsumowano.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.