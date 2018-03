KNF: Pekao spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku za 2017



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnianie kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank.

"Zarząd Banku Polska Kasa Opieki otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzające spełnianie przez bank kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lutego br. prezes Michał Krupiński podtrzymał cel przeznaczenia 100% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 roku na dywidendę. W styczniu br. Krupiński informował, że bank nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podziału zysku za 2017 r., ale jest przygotowany, by móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za ub.r.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)