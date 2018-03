Unified Factory: Rynki azjatyckie, afrykańskie, łacińskie wśród priorytetów 2018



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Unified Factory zamierza w tym roku umocnić pozycję szczególnie na rynku azjatyckim, gdzie w I półroczu będzie realizować pierwsze duże wdrożenia, a także na rynku afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej, poinformował prezes Maciej Okniński.

" Rok 2018 poświęcimy na wzrost sprzedaży na 25 rynkach świata, na których obecnie jesteśmy. W tym roku zamierzamy umocnić naszą pozycję na rynku azjatyckim, gdzie w I półroczu będziemy realizować pierwsze duże wdrożenia. Chcemy też wzmocnić naszą pozycję na rynku afrykańskim i w Ameryce Łacińskiej, gdzie pod koniec roku pozyskaliśmy partnera dysponującego dużym portfolio klientów w kilku krajach tego regionu oraz w Stanach Zjednoczonych. Równolegle będziemy kontynuować wzrosty na rynkach europejskich, poza Polską, także w Rumunii, Czechach i w Niemczech" - powiedział Okniński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w 2017 roku spółka stała się firmą o prawdziwie globalnym zasięgu. "Dziś oferujemy nasze rozwiązania w 25 krajach świata, docierając z produktami Customer Service Automation na wszystkie kontynenty świata. Strategicznym kierunkiem naszego rozwoju stał się rynek filipiński - największe centrum outsourcingowe świata, które w zeszłym roku wyprzedziło Indie - oraz cały region azjatycki (APAC)" - dodał prezes.

Wskazał, że dzięki bardzo silnemu partnerowi lokalnemu, w 2017 roku udało się nawiązać współpracę z globalnymi integratorami usług IT, takimi jak Dimention Data czy Fujitsu oraz największymi w tej części świata operatorami telekomunikacyjnymi (PLDT, Telstra).

"Tak dobre referencje pozwalają pozyskiwać coraz większe zlecenia w nieznanej dla nas do tej pory skali, a perspektywy na kolejne lata są jeszcze bardziej obiecujące" - zaznaczył Okniński.

Podkreślił, że rynek automatyzacji, na którym UF działa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków innowacyjnej gospodarki na świecie. Dlatego jest przekonany, że sukcesy, jakie spółka osiągnęła w 2017 roku stanowią solidny fundament do wzrostu na rok bieżący i kolejne lata. Fundamenty te można podzielić na trzy obszary: finansowy, produktowy i ekspansji globalnej.

"W 2018 roku chcemy utrzymać wysoką dynamikę wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego, na poziomie co najmniej 40%. Uważam, że są to cele realne do osiągnięcia, dlatego podtrzymujemy prognozę finansową na 2018 rok. Przypomnę, że przychody ze sprzedaży mają wynieść 55 mln zł, EBITDA 22,4 mln zł, a zysk netto: 12 mln zł. Dzięki zrealizowaniu pod koniec roku Programu Emisji Obligacji mamy wystarczające środki na dalszy rozwój. W dalszym ciągu będziemy ściśle monitorować poziom należności. Dodam, że w lutym tego roku złożyliśmy prospekt do Komisji Papierów Wartościowych w celu przejścia do notowań na duży rynek" - stwierdził prezes.

Ubiegły rok uważa za przełomowy pod względem rozbudowy oferty produktowej. Oferta Customer Service Automation sprzedawana jest w ramach trzech segmentów produktowych. Wiodącym jest UF PRO - skierowany do średnich i dużych firm zarządzających rozbudowanymi działami sprzedaży i obsługi klienta.

W 2017 roku UF zrealizował 266 wdrożeń, a na ten rok planuje ich 350. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z narzędzia UF EASY - produktu, który stanowi mobilne centrum obsługi klienta, porządkujących komunikację z prowadzoną z wykorzystaniem wszelkich kanałów komunikacji. Produkt ten jest oferowany w modelu typowego SaaS-a, którego wersja globalna jest dostępna na rynku od października 2017 roku. W ciągu 3 miesięcy pozyskano 524 płatnych abonamentów.

"Dzięki uruchomieniu globalnej wersji SaaS będziemy w tym roku rozwijać także operatorski model sprzedaży, której fundamentem wzrostu może być podpisanie kontraktu z Netią, który obecnie negocjujemy. Trzecim segmentem produktowym, wprowadzonym na rynek pod brandem Menerva jest narzędzie dla firm, które chcą wykorzystywać analizę tekstu naturalnego oraz sztucznej inteligencji do automatyzacji kontaktu z klientami. W 2018 roku planujemy wdrożenia w firmach ubezpieczeniowych, u dużych klientów e-commerce oraz podpisanie umów z partnerami IT" - podsumował Okniński.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)