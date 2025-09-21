Sierpień i wrzesień to czas największego ruchu

Jak zauważyli autorzy raportu, sierpień i wrzesień to okres największego ruchu na rynku wynajmu mieszkań ze względu na wzrost zainteresowania ze strony poszukujących lokum studentów.

„W sierpniu oferta mieszkań na wynajem wzrosła. Natomiast może martwić to, że jest ona dużo mniejsza niż w tym samym okresie w poprzednich dwóch latach” - ocenił Marek Wielgo z portalu GetHome.pl.

Liczba ofert wynajmu

Jak wynika z przedstawionych w raporcie danych, w sierpniu w całym kraju pojawiło się 58,5 tys. tzw. nowych unikalnych ofert wynajmu, czyli o 9 proc. więcej niż w lipcu. Wycofano ich natomiast ok. 56,5 tys., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. W efekcie pula dostępnych lokali zwiększyła się z 72 tys. do 76,5 tys., tj. o 6 proc.

Wielgo zwrócił przy tym uwagę, że oferta ogólnopolska jest obecnie o ponad 10 proc. mniejsza niż przed rokiem. W poszczególnych metropoliach sytuacja jest zróżnicowana ze względu na lokalne uwarunkowania. Jedyną metropolią, w której mieszkań na wynajem dostępnych na rynku jest więcej, niż przed rokiem, są Katowice, gdzie odnotowano wzrost o 10 proc.

W pozostałych miastach w ciągu ostatnich 12 miesięcy oferta się skurczyła – od 23 proc. w Łodzi do 4 proc. we Wrocławiu.

„Dobra wiadomość jest taka, że mimo wzmożonego popytu w sierpniu w większości metropolii potencjalni najemcy mogli przebierać w większej liczbie mieszkań niż miesiąc wcześniej” - zaznaczył ekspert.

W sierpniu, w ujęciu miesięcznym, o 44 proc. wzrosła oferta w Gdańsku (do 3,6 tys. lokali), o 5 proc. w Warszawie (do 14,6 tys.), o 3 proc. w Łodzi (do 3,1 tys.) i o 2 proc. we Wrocławiu (do 5,3 tys.). Nie zmieniła się natomiast w Poznaniu (3,4 tys.) i Katowicach (2,3 tys.). Spadek - o 2 proc. miesiąc do miesiąca odnotowano jedynie w Krakowie (6,2 tys. mieszkań).

Mieszkanie na wynajem - wysokość czynszu

Powrót studentów na rynek miał jednak ograniczony wpływ na poziom cen. Wzrost podaży zapobiegł bowiem szybkiemu zniknięciu z oferty najtańszych lokali, co zdarzało się w ubiegłych latach. Mimo to Marek Wielgo uważa, że poszukujący nie powinni zwlekać z wyborem, bo z każdym tygodniem znalezienie atrakcyjnej oferty będzie coraz trudniejsze.

Jak wskazano w raporcie, dopływ mieszkań dostępnych na wynajem w Warszawie sprawił, że mediana czynszu w sierpniu była o 4 proc. niższa niż w lipcu i wyniosła ok. 4,5 tys. zł. Przeciętna stawka czynszu nie zmieniła się w Poznaniu(2,6 tys. zł),Łodzi(2,2 tys. zł) i Katowicach(2,1 tys. zł).

„Niestety, wygląda na to, że w pozostałych trzech metropoliach, mediana czynszu jest bardziej zbliżona do »typowej« stawki czynszu niż średnia i zaczęła rosnąć. O 3 proc. wzrosła w Krakowie (do 3,1 tys. zł) i Gdańsku (do 3,3 tys. zł), a o 2 proc. - we Wrocławiu (do 2,9 tys. zł). Oczywiście są to stawki ofertowe. Transakcyjne mogą więc być niższe” - zaznaczył Wielgo.

Mieszkania na wynajem są tańsze niż przed rokiem jedynie we Wrocławiu i Poznaniu, z kolei w Krakowie mediana czynszu utrzymała ubiegłoroczny poziom. Wskaźnik ten najbardziej wzrósł w Łodzi i Katowicach.

Z danych serwisu GetHome.pl wynika, że najdroższym miejscem do studiowania jest Warszawa - mediana czynszu za mieszkanie dwupokojowe wynosiła tu w sierpniu ok. 3,7 tys. zł miesięcznie, a trzypokojowe – ok. 5,7 tys. zł. Nieco taniej jest w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, gdzie w przypadku mieszkania dwupokojowego mediana mieściła się w zakresie 2,9-3 tys. zł, a trzypokojowego – 3,6-4 tys. zł. Najtańsze są Katowice i Łódź z medianą na poziomie 2,1-2,3 tys. zł za lokal dwupokojowy i 3-3,1 tys. zł za trzypokojowy.