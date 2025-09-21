Straż miejska kontroluje mieszkania, sprawdzając, czy zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nowe obiekty muszą trafić do rejestru w ciągu 14 dni od oddania do użytku. Nadal jednak wiele osób nie dokonało wpisu, głównie dlatego, że do 2024 roku brak zgłoszenia nie wiązał się praktycznie z żadnymi sankcjami.

Straż miejska puka do drzwi. Za brak wpisu do CEEB grozi nawet 5000 zł grzywny

Brak wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wiąże się z ryzykiem otrzymania grzywny. Od 1 stycznia 2024 roku straż miejska zyskała uprawnienia do przeprowadzania kontroli w całym kraju – funkcjonariusze sprawdzają nie tylko to, czym mieszkańcy palą w piecach, ale także klasę i stan urządzeń grzewczych. W trakcie wizyty właściciel nieruchomości musi okazać potwierdzenie dokonania wpisu do CEEB. Za brak zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych danych grozi kara finansowa od 500 zł do nawet 5000 zł.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnopolski rejestr źródeł ciepła i spalania paliw, którego prowadzeniem zajmuje się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Został on utworzony w celu zebrania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewane są budynki w Polsce oraz jakie urządzenia grzewcze są w nich wykorzystywane. Dzięki temu państwo zyskuje narzędzie do skuteczniejszego planowania działań związanych z poprawą jakości powietrza i walką ze smogiem. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zgłosić do ewidencji dane dotyczące swojego źródła ciepła, np. pieca, kominka czy kotła. Brak wpisu do CEEB może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Jak wpisać się do CEEB?

Zgłoszenie do CEEB jest całkowicie darmowe, a formalności można dopełnić na trzy sposoby: drogą pocztową, osobiście w urzędzie miasta lub gminy, a także online. Aby deklaracja została przyjęta, trzeba w niej zawrzeć niezbędne informacje dotyczące zarówno budynku, jak i jego właściciela bądź zarządcy. Wśród wymaganych danych znajdują się m.in.:

adres nieruchomości,

typ budynku (np. jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania),

liczba lokali (w przypadku budynków wielorodzinnych i zbiorowych),

liczba i rodzaje źródeł ciepła,

szczegóły dotyczące kotłów i stosowanego w nich paliwa, jeśli ogrzewanie opiera się na spalaniu,

dokładny adres instalacji źródła ciepła,

dane osobowe właściciela lub zarządcy, takie jak imię, nazwisko i podstawowe informacje identyfikacyjne.

Czy CEEB trzeba aktualizować?

Samo jednorazowe złożenie deklaracji nie zwalnia z dalszych obowiązków. Każda instalacja nowego źródła ciepła wiąże się z koniecznością ponownego zgłoszenia. Oznacza to, że deklarację należy składać za każdym razem, gdy dokonujemy zmiany w sposobie ogrzewania budynku.

Jak sprawdzić czy budynek został wpisany do CEEB?

Informację o tym, czy deklaracja CEEB została złożona, można zweryfikować na stronie ceeb.gov.pl, korzystając z opcji „Sprawdź swoją deklarację”. Dzięki tej funkcji sprawdzimy podstawowe dane dotyczące zgłoszenia oraz dowiemy się, czy i w jakim terminie deklaracja została wprowadzona do systemu CEEB.