Projekt ustawy MF

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, nowelizującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz inne ustawy. W projekcie znalazły się zapisy, zmieniające zasady korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Chodzi o zwolnienie z podatku dochodu ze sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte w okresie krótszym niż 5 lat przed sprzedażą. Zgodnie z obecnie obowiązująca wykładnią przepisu, środki takie nie są objęte podatkiem, jeśli w ciągu 3 lat zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Zmiany w zasadach korzystania z ulgi mieszkaniowej

W projekcie znalazł się zapis, na mocy którego ulga mieszkaniowa ma zaspokajać podatnika. Przy czym z podatku będą zwolnione wydatki na zaspokojenie własnych potrzeby mieszkaniowych, czyli na nabycie nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym oraz gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, ale pod warunkiem, że podatnik w tym samym czasie nie będzie właścicielem innej nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym. A jeżeli będzie taką nieruchomość posiadał, to skorzysta z ulgi, jeżeli przekaże te nieruchomości lub prawa na rzecz dzieci czy wnuków. To – zdaniem doradczyni podatkowej z firmy Grant Thornton Małgorzaty Samborskiej – oznacza, że nie będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, jeśli podatnik będzie chciał przekazać dzieciom środki ze sprzedaży nieruchomości.

- Projektowany przepis wskazuje, że jeśli ktoś jest właścicielem innej nieruchomości może przenieść własność tych nieruchomości na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej, a więc np. dzieci. Przeniesienie własności rozumiem jako jedną z możliwych prawnie form, np. darowiznę na rzecz dzieci albo sprzedaż dzieciom. A w przypadku prawa spółdzielczego ma nastąpić przekazanie do tych osób tych praw. Zatem nie będzie możliwe przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży dzieciom – powiedziała PAP Małgorzata Samborska.

W projekcie znalazł się także warunek, że aby skorzystać z ulgi, podatnik nie może posiadać udziału w nieruchomości, który byłby równy lub większy niż 50 proc. Wprawdzie MF zaproponowało wyłączenie z tego limitu jednej nieruchomości, będącej własnością małżeństwa, ale to oznacza, że jeśli małżonkowie posiadają dodatkowo dom letniskowy, też mogą nie skorzystać z ulgi. Zgodnie z projektowaną ustawą, udział każdego małżonka we współwłasności małżeńskiej liczy się jako 50 proc.

- W mojej ocenie posiadanie domu letniskowego może być przeszkodą do skorzystania z ulgi podatkowej ale nie musi. Zależy to od charakteru domu letniskowego, czy jest budynkiem służącym do całorocznego zamieszkania czy budynkiem rekreacji indywidualnej. W tym drugim przypadku posiadanie domu letniskowego nie będzie się liczyć przy weryfikacji warunków do ulgi – powiedziała doradczyni podatkowa.

Cel zmian w ustawie

W uzasadnieniu do projektu MF stwierdziło, że zaproponowane zmiany mają na celu przywrócenie uldze podatkowej jej pierwotnego charakteru. Resort ocenił, że obecnie ulga ta jest wykorzystywana do zakupów kolejnych lokali mieszkalnych a nie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Komentarz ekspertki podatkowej

- W mojej ocenie planowana zmiana powinna się przyczynić do ograniczenia wykorzystywania zwolnienia przy zakupie kolejnych mieszkań w celach tzw. flipów prywatnych, czyli sytuacji gdy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wykorzystują posiadane środki do dokonywania inwestycji mieszkaniowych w celu lokaty kapitału; ich sprzedaży w krótszym lub dłuższym okresie, będących alternatywą do inwestycji np. na giełdzie. Ogólnie uważam, że ta zmiana może się faktycznie przyczynić do spadku atrakcyjności inwestycji w tzw. „beton” i skłonić przynajmniej część inwestorów do poszukiwania innych form inwestowania oszczędności – powiedziała ekspertka podatkowa.

Podkreśliła jednak, że nowe przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, które zostały nabyte po dniu wejścia projektowanej ustawy w życie. Dodała, że odpowiedni przepis znalazł się w projekcie.

- Do przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych wcześniej stosować się będzie stare zasady. Oznacza to, że po 31 grudnia 2025 r. podatnicy będą korzystali z ulgi mieszkaniowej na dotychczasowych zasadach, w przypadku opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw, nabytych przed dniem 1 stycznia 2026 r. Co więcej, utrzymany będzie przepis dotyczący braku opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości po upływie 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości – powiedziała Małgorzata Samborska.

Marek Siudaj (PAP)