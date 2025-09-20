Co muszą sprawdzić drogowcy

Z początkiem przyszłego tygodnia kierowcy muszą być gotowi na utrudnienia na Zakopiance. - Drogowcy będą prowadzić cykliczne prace serwisowe oraz przegląd oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, monitoringu, czujników, nagłośnienia, systemów łączności, hydrantów i dylatacji - wyjaśnia Kacper Michna z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Będą to robić w nocy

Żeby zminimalizować utrudnienia, prace będą prowadzone w nocy. Z poniedziałku na wtorek od godziny 22 do 6 rano zostanie zamknięta nitka tunelu prowadząca w kierunku Zakopanego. - Ponadto od 1.30 do 2 zamkniemy całkowicie możliwość przejazdu tunelem w obu kierunkach, żeby przeprowadzić próby pożarowe – dodaje Michna.

Najpierw muszą zamkną jedną nitkę tunelu, potem dwie

Kolejnej nocy, z wtorku na środę, w tych samych godzinach, będzie wyłączona z ruchu nitka w kierunku Krakowa. Od 1,30 do 2 całkowicie ruch w obu kierunkach.

- Trasa S7 będzie w tym czasie prac zamknięta od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Kierowcy będą na węźle Lubień kierowani na objazdy DW968 do Mszany Dolnej, a następnie DK28 do węzła Skomielna Biała (zamknięcie trasy w kierunku Zakopanego) lub na węźle Skomielna Biała na DK28, a następnie DW968 do węzła Lubień (zamknięcie w kierunku Krakowa).

Ile czasu zajmuje przejazd tunelem

Tunel na Zakopiance, którego budowa kosztowała miliard złotych, był budowany sześć lat. Każda z dwóch nitek podziemnej przeprawy ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny, który w przyszłości może stać się dodatkowym pasem ruchu. Przejazd tunelem z prędkością 100 kilometrów na godzinę zajmuje ponad minutę, dokładnie 75 sekund, wynika z zamontowanego pomiaru prędkości i 170 kamer.

Tunel i sama Zakopianka nie są typową drogą tranzytową, na których ruch odbywa się głównie w dni powszednie, a w weekendy jest nieco mniejszy. Na tej trasie jest inaczej – większe natężenie ruchu notujemy w weekendy, a mniejsze w dni powszednie. Widać wyraźnie, że jest to trasa w znacznym stopniu turystyczna, na której ruch kształtują przede wszystkim pora roku, kalendarz świąt i pogoda.