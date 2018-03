Cyfrowy Polsat oczekuje EBITDA w 2018 na poziomie zbliżonym do ub.r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat oczekuje EBITDA w 2018 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w roku poprzednim, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

"Dobrze będzie jak zakończymy rok z EBITDA na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego pod wpływem Roam Like at Home. Nie spodziewałabym się żadnego wzrostu EBITDA w tym roku" - powiedziała Ostap-Tomann podczas konferencji prasowej.

Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu spadł o 0,7% r/r do 3 617 mln zł w 2017 r. Na wyhamowanie dynamiki wyniku EBITDA wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki: z jednej strony silny, negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home, która w II połowie 2017 roku przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę 98 mln zł w ujęciu rok do roku, a z drugiej strony efekt wysokiej bazy w okresie porównawczym, związany z pozytywnym, jednorazowym zdarzeniem, jakim były rozgrywki UEFA Euro 2016, wskazano w raporcie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)