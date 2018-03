Dekpol ma pozwolenie na budowę II etapu Młoda Morena Park w Gdańsku



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Dekpol otrzymał wydaną przez prezydenta miasta Gdańska ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach II etapu inwestycji "Młoda Morena Park" przy ul. Dolne Migowo w Gdańsku, podała spółka.

"W ramach II etapu inwestycji spółka planuje budowę budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 480 m2. Szacowana wartość przychodów uzyskanych przez spółkę z realizacji II etapu inwestycji wynosi ok. 20 mln zł netto. Zakończenie budowy i oddanie osiedla do użytku zaplanowano na II kwartał 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Projekt będzie realizowany przez spółkę zależną Dekpolu, a nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane środkami własnymi, przy czym nie wyklucza się częściowego finansowania kapitałem obcym, podano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)