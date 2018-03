Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W tym tygodniu ma dojść do rozmów rządu z Komisją Europejską na temat procedury praworządności. Stanie się to kilka dni po tym, jak PiS zgłosił do Sejmu projekty nowelizacji ustaw o SN i ustroju sądów powszechnych, wychodzące naprzeciw rekomendacjom KE.