Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji akcji bez prawa poboru



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze GetBack zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r.

"Zarząd GetBack S.A. jest przekonany, że przyjęta 28 marca 2018 r. uchwała dotycząca pierwszego etapu emisji akcji jest korzystnym rozwiązaniem dla spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, szczególnie dla dalszego rozwoju spółki w średnio- i długoterminowej perspektywie. Pozyskanie dodatkowego kapitału pomoże nam dalej w sposób zrównoważony rozwijać spółkę oraz realizować kluczowe cele biznesowe. W naszej ocenie, może to dodatkowo wpłynąć pozytywnie na strukturę źródeł finansowania GetBack S.A. oraz zachęcić instytucje finansowe do zaoferowania spółce finansowania na korzystniejszych warunkach. Zarząd spółki liczy, że podczas drugiej części NWZ zwołanej na 6 kwietnia 2018 r. zostanie przegłosowana także uchwała dotycząca drugiego etapu emisji akcji. Jednocześnie dziękujemy akcjonariuszom za udzielone poparcie podczas pierwszej części NWZA" – powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Uchwała dotycząca drugiego etapu emisji akcji, nad którą głosowanie ma się odbyć po przerwie w obradach, przewiduje upoważnienie zarządu GetBack do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję maksymalnie do 50 000 000 sztuk akcji. Emisja ta ma mieć w zależności od decyzji zarządu GetBack charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych inwestorów, lub subskrypcji otwartej. W wyniku głosowania dn. 28 marca 2018 roku podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ustalono, że głosowanie nad uchwałą dotyczącą drugiego etapu akcji odbędzie się po przerwie w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu GetBack, którą ogłoszono do 6 kwietnia 2018 r., podano także.

"W uchwale podjętej 28 marca 2018 r. dotyczącej pierwszego etapu emisji akcji w interesie spółki wyłączone zostało w całości prawo poboru akcji nowej emisji przysługujące akcjonariuszom spółki. Zarząd GetBack S.A. jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji uprawnionym inwestorom, którzy w procesie budowania księgi popytu wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia uchwały" - czytamy dalej.

Spółka w raportach bieżących informowała już o wstępnym zainteresowaniu objęciem akcji GetBack przez potencjalnych inwestorów: Shavit Capital Fund z siedziba w Izraelu, Leumi Investment Services Inc. z siedzibą w USA (podmiotem powiązanym z Bank Leumi le Israel B.M. z siedzibą w Izraelu) oraz Cukierman & Co Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu. Dodatkowo Zarząd GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. dotyczące objęcia akcji, podsumowano.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)