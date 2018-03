"Można powiedzieć, że nadal trwają przygotowania do wizyty prezydenta Macrona, która zaplanowana jest na maj" - potwierdził Pieskow na konferencji prasowej. Podkreślił, że Francja do tej pory "demonstrowała dość konstruktywne stanowisko". Jak ocenił, "nie bacząc na rozbieżności, niekiedy dość poważne", Paryż "nie uchyla się od dialogu; wręcz przecinie, nastawiony jest na to, by rozwiązywać problemy na drodze dialogu".

Rzecznik Władimira Putina ocenił, że ta postawa "jest absolutnie zbieżna z podejściem prezydenta" Rosji.

Wcześniej w czwartek szef dyplomacji Francji Jean-Yves Le Drian poinformował, że Macron nadal planuje odwiedzić Rosję w maju. Jak ocenił, prowadzenie szczerych rozmów z Moskwą wciąż jest ważne, mimo oskarżeń o odpowiedzialność Rosji za atak chemiczny w Salisbury na byłego pułkownika wywiadu rosyjskiego Siergieja Skripala. Francja jest jednym z tych krajów UE, które dołączyły się do Wielkiej Brytanii reagując na zamach na Skripala wydaleniem pewnej liczby dyplomatów rosyjskich.

Jak zapowiadano w minionych miesiącach, Macron ma w dniach 24-25 maja być gościem honorowym Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)