Dworczyk: w rządzie nastąpiła ok. 20-proc. redukcja liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu

Źródło: PAP

Ponad 20 wiceministrów odeszło z rządu, co oznacza, że została osiągnięta zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego ok. 20-proc. redukcja liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu - powiedział we wtorek PAP szef KPRM Michał Dworczyk.