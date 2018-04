"Wiele lat prowadzimy już rozmowy z naszymi europejskimi partnerami o utworzeniu drugiej nitki Północnego Potoku (Nord Stream) - Północny Potok 2 (Nord Stream 2). Mam nadzieję, że to też zakończy się pozytywnym rezultatem" - oświadczył Putin na konferencji prasowej, kończącej jego wtorkowe rozmowy z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Putin wspomniał przy tej okazji o realizowanym wraz z Turcją projekcie gazociągu Turecki Potok i uznał to za przykład dobrej współpracy.

"W czasie, gdy prowadzimy rozmowy na ten temat (Nord Stream 2), z Turcją już wkrótce zakończymy analogiczny projekt o podobnej skali" - podkreślił Putin.

Gazprom rozpoczął budowę morskiego odcinka gazociągu Turecki Potok 7 maja 2017 roku u rosyjskiego wybrzeża Morza Czarnego. Projekt ten zakłada budowę gazociągu po dnie Morza Czarnego do europejskiej części Turcji. Przepustowość każdej z dwóch nitek wynosi 17,75 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Gazprom zapowiadał ukończenie budowy w 2019 roku.

Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy przesyłowej 55 mld m sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r.; w tym samym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi.