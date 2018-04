USA przedstawiły listę chińskich produktów, które chcą objąć karnymi cłami

Źródło: PAP

USA przedstawiły we wtorek listę 1300 chińskich produktów, na które chcą nałożyć karne cła. Jak poinformował przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer, na liście znalazły się produkty, których import do USA wyceniany jest na sumę do 50 mld USD rocznie.