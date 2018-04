Aforti Holding chce przejść na rynek główny na przełomie 2018: 2019 r.



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Aforti Holding chce przenieść notowania na rynek główny warszawskiej giełdy na przełomie 2018 i 2019 roku. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti Exchange na zagranicznej giełdzie w ciągu trzech lat. Celem grupy jest utrzymanie 3-cyfrowego tempa wzrostu przychodów i zysku netto, poinformowali przedstawiciele spółki.

Opublikowana dziś strategia grupy na lata 2018-2020 obejmuje także rozpoczęcie działalności leasingowej, ekspansję zagraniczną do 7. nowych krajów oraz rozwój sieci oddziałów własnych na terenie całej Polski.

"W związku z tym, że grupa dynamicznie się rozwija, chcemy przenieść notowania Aforti Holding na rynek główny. Zakładamy, że najpóźniej do początku przyszłego roku ten plan zrealizujemy. Na dziś nie planujemy emisji akcji, ale jeśli byśmy potrzebowali kapitału akcyjnego, to zrobilibyśmy emisję, ale niewielką. Jako akcjonariusze -siostra i ja nie zakładamy utraty kontroli nad spółką" - powiedział prezes Klaudiusz Sytek podczas spotkania z dziennikarzami.

Poinformował, że na I półrocze br. planowane jest wejście na NewConnect Aforti Finance, firmy z grupy specjalizującej się w usługach finansowych i pożyczkach pozabankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

"Upublicznienie planujemy na II kw., nie później niż w III kw. tego roku. Chcemy, by w tym roku Aforti Finance rozpoczęło działalność w Rumunii" - powiedział Sytek.

Ekspansję zagraniczną w najbliższych latach będzie realizować Aforti Exchange. Spółka ma już doświadczenia na rynkach w Rumunii i Polsce, rozpoczyna działalność operacyjną w Bułgarii i chce wejść z usługami internetowej platformy wymiany walut na 7 kolejnych krajów: Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania oraz Macedonia.

"Zastanawiamy się nad upublicznieniem Aforti Exchange na giełdzie za granicą. Ze względu na charakter tej spółki jako podmiotu z branży fintech, chcemy zidentyfikować 3 najlepsze rynki: Nasdaq, Londyn i Hong Kong. Założyliśmy, że zrobimy to w ciągu 3 lat. Możliwe, że najpierw pozyskamy mniejszościowego inwestora, a potem dopiero upublicznimy spółkę" - powiedział prezes.

Jak poinformował dyrektor zarządzający Paweł Opoka, grupa chce także wprowadzić usługę leasingu dla przedsiębiorców poprzez przejęcie podmiotu na rynku lub budowę biznesu od podstaw. Aforti rozmawia obecnie z dwiema firmami na temat akwizycji.

Realizacja trzyletniej strategii grupy Aforti będzie wymagała nakładów finansowych, oszacowanych na 23 mln euro.

"Mamy kilka źródeł finansowania, chcemy je nadal dywersyfikować. Zakładamy, że środki będą pochodziły z kapitałów własnych, finansowania zewnętrznego - rynku kapitałowego, a być może z finansowania typu mezzanine" - powiedział Opoka.

Grupa Aforti Holding w 2017 roku zwiększyła przychody o o ponad 206% r/r do 190,73 mln zł. Zysk netto wzrósł w tym czasie o 316% do 2,18 mln zł. Wskaźnik ROE netto wyniósł 42,3%.

"Chcemy utrzymać 3-cyfrowe tempo wzrostu przychodów i zysków w skali roku. Chcemy mieć ROE na poziomie dwucyfrowym, ale na pewno nie będzie ono tak wysokie, jak w ub. roku. Przejście na parkiet główny powoduje, że ROE na poziomie kilkunastu procent będzie zasadne" - powiedział Sytek.

Aforti to grupa finansowa, w skład której wchodzą: Aforti Finance - firma świadcząca pozabankowe usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Aforti Collections - spółka specjalizująca się w zarządzaniu należnościami i procesach windykacyjnych, Aforti Factor oferujący usługi faktoringowe oraz Aforti Exchange - internetowa platforma wymiany walut. Spółka Aforti Holding jest notowana na NewConnect od sierpnia 2011 roku.

(ISBnews)