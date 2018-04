Rafako zakłada pozyskanie zadań w energetyce na 500-700 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Rafako zakłada, że pozyska w tym roku kontrakty o wartości 500-700 mln zł w segmencie energetycznym i o wartości 400-500 mln zł w segmencie gazu, ropy naftowej i paliw, podała spółka w prezentacji.

"W 2018 r. w segmencie energetycznym grupa Rafako planuje wystartować w kontraktach realizowanych na rynku polskim i zagranicznym o łącznej wartości ponad 4,44 mld zł, z czego do pozyskania do końca 2018 r. zakłada między 500 a 700 mln zł" - czytamy w materiale.

Wśród przetargów w energetyce spółka wyróżnia: obiekty energetyczne oraz elementy kotłowe (2,4 mld zł), instalacje odazotowania, odsiarczania i odpylania (1,333 mld zł) oraz instalacje termicznego przekształcania odpadów (707 mln zł).

Ponadto w br. w segmencie gazu, ropy naftowej i paliw grupa planuje wziąć udział w przetargach na rynku krajowym i zagranicznym o łącznej szac. wartości blisko 3,2 mld zł, z czego do pozyskania do końca 2018 zakłada między 400 a 500 mln zł.

Tu spółka chce startować w przetargach na: zbiorniki oraz instalacje do skraplania LNG, tłocznie, gazociągi, kopalnie gazu, modernizacje istniejących instalacji.

Rafako podało też, omawiając potencjał rynków zagranicznych, że wartość ofert do rozstrzygnięcia w tym roku wynosi 900 mln zł w Indonezji, 220 mln zł Indiach i 200 mln zł Skandynawii.

(ISBnews)