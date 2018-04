Obroty Ferrum z ArcelorMittal przekroczyły 24,6 mln zł w okresie 12 mies.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

"Grupa kapitałowa Ferrum w okresie ostatnich 12 miesięcy realizowała również z dwoma podmiotami z grupy ArcelorMittal obroty o charakterze transakcji przychodowych o łącznej wartości ok. 12,6 mln zł netto, jak również w okresie tym emitent współpracował z ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w zakresie zakupu taśmy o łącznej wartości ok. 30,8 mln zł netto" - czytamy dalej.

Największym zamówieniem w ostatnim roku było zamówienie przez emitenta od AMFCP taśmy walcowanej na gorąco potwierdzone w dniu 23 sierpnia 2017 roku o równowartości ok. 8,5 mln zł, które zostało zrealizowane w 2017 roku, podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)