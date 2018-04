To nie jest wytykanie mniejszych lub większych potknięć formalnych. To zmasowany atak na fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) - tak ostatnie działania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oceniają przedstawiciele TFI - czytamy w artykule.

"Jedynymi beneficjentami tych działań będą wielkie bankowe TFI. Niezależne z każdej strony obrywają" - uważa przedstawiciel instytucji, która wcale nie ma dużo FIZ-ów. "Wygląda to tak, jakby KNF chciał wyciąć z rynku FIZ-y" - dodaje inny.

"Może nie tyle wyciąć, co powrócić do standardów obowiązujących kilka lat temu. KNF na pewno chce, by nie był to produkt, o którym łatwo się dowiedzieć. Z biznesowego punktu widzenia rzeczywiście jest tak, że zalecenia KNF specjalnie nie dotyczą dużych bankowych TFI" - mówi trzeci przedstawiciel instytucji dla "Pulsu Biznesu". (PAP)