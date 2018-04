Artifex Mundi chce realizować 3-4 premiery gier premium rocznie



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi ma ambicję, aby od II połowy bieżącego roku stworzyć powtarzalny i zyskowny kalendarz produkcyjno - wydawniczy gier premium, przekładający się na 3-4 premiery nowych gier rocznie, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Grudzińskiego.

„Ogromną szansą na skokowy wzrost wartości firmy w kolejnych latach jest rozwój dwóch pozostałych segmentów naszego biznesu – produkcja i wydawanie gier premium z nowych gatunków oraz rozwój gier free-to-play. W segmencie premium w 2017 r. stworzyliśmy, w drodze surowej selekcji pomysłów i prototypów, atrakcyjny portfel 7 projektów gier, adresowanych do mainstreamowych graczy i równocześnie zdywersyfikowany gatunkowo. Naszym docelowym miejscem na rynku jest segment gier Triple-I – dopracowanych, profesjonalnie wykonanych tytułów średniej wielkości, bazujących, jak gros gier Indie, na niebanalnych pomysłach, eksplorujących atrakcyjne biznesowo nisze" - napisał w liście do akcjonariuszy Grudziński.

„Mamy ambicję, by począwszy od drugiej połowy 2018 r., kiedy to na rynek trafią pierwsze z naszych tytułów, stworzyć atrakcyjny, powtarzalny kalendarz produkcyjno - wydawniczy gier premium, przekładający się na 3-4 premiery nowych gier rocznie, który najpóźniej już w 2019 r. może nie tylko samofinansować rozwój segmentu, ale również generować atrakcyjne nadwyżki finansowe" – dodał prezes.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)