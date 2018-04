Artifex Mundi planuje premiery dwóch nowych gier w II kw. br.



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) dwie nowe gry premium z gatunku HOPA w II kwartale 2018 r., podała spółka. Ponadto w tym okresie spółka planuje pięć premier wydanych już wcześniej gier na nowych platformach.

Tytuły premier z gatunku HOPA to: Quenn's Quest 4 i Kingmaker, czytamy w komunikacie.

"Ponadto w II kwartale 2018 r. spółka planuje 5 premier wydanych już wcześniej gier na nowych platformach (konsole):

- PS4: Grim Legends 3: The Dark City, Eventide 3: Legacy of Legends,

- Xbox One: Grim Legends 3: The Dark City, Eventide 3: Legacy of Legends.

- Nintendo Switch: Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood" - czytamy także.

Zarząd zastrzegł, że harmonogram wydawniczy może ulec zmianie ze względu na decyzję spółki, jak i jej partnerów biznesowych (właścicieli platform dystrybucyjnych, deweloperów gier). Poinformował również, że działalność wydawnicza jest obecnie podstawowym źródłem dochodów spółki, a realizacja harmonogramu wydawniczego może mieć istotny wpływ na wyniki spółki.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)