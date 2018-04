Działki, które chce przejąć miasto to tereny na których przed laty działały stacje paliw. Ich łączna powierzchnia to ok. 1,9 tys. m kw. Poznań zainteresowany jest trzema lokalizacjami w tym dwiema działkami w centrum miasta.

"Finalizujemy długie starania o przejęcie przez miasto działek po dawnych stacjach paliw. Jeszcze w maju chcemy podpisać z Orlenem umowę przedwstępną, a do końca roku umowę przyrzeczoną” – poinformował w środę wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Na działkach w centrum miasta powstaną skwery, na nieruchomości na poznańskim Dębcu planowana jest budowa parkingu Park and Ride.

Biuro prasowe poznańskiego magistratu podało w środę, że według wyceny rzeczoznawców wartość prawa do użytkowania trzech działek to łącznie prawie 1,2 mln zł. Miasto zamierza zapłacić za nie nieco droższą działką przy ul. Strzeszyńskiej, o powierzchni ponad 2 tys. m kw.

"Nabywca będzie musiał dopłacić miastu niemal 280 tys. zł. Teren przy ul. Strzeszyńskiej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Jest to zbieżne z planami PKN Orlen, który zamierza postawić na nim stację paliw" – podał poznański magistrat. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Bożena Dymkowska