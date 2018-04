Grupa Lotos bez rekomendacji ws. dywidendy, ale zdolność do wypłaty utrzymana



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie rekomendacji co do wysokości dywidendy za 2017 r., poinformował p.o. prezesa Mateusz Bonca.

"Strategia spółki zakłada wypłatę dywidendy. W 2017 r. zdolność do jej wypłaty została utrzymana. Jest jednak za wcześnie, by komentować tę kwestię" - powiedział Bonca podczas konferencji prasowej.

Na początku marca br. ówczesny prezes Grupy Lotos deklarował, że zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości tj. 1 zł na akcję.

W 2017 r. spółka miała 1 671,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 015,2 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)