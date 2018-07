9 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, czy pójdzie na referendum konsultacyjnym ws. zmian w konstytucji czy nie. Zainteresowanie udziałem w referendum wyrażają przede wszystkim zwolennicy zmiany konstytucji: 76 proc. z nich zamierza pójść na referendum, 18 proc. deklaruje, że nie weźmie w nim udziału, a 6 proc. jeszcze nie zdecydowało.

W grupie osób, która uważa, że nie ma potrzeby zmieniać obecnej konstytucji, 39 proc. deklaruje, że weźmie udział w zapowiedzianym przez prezydenta referendum, 55 proc. deklaruje, że nie weźmie w nim udziału, a 6 proc. nie zdecydowało jeszcze, co zrobi.

W grupie osób, które nie mają wyrobionego zdania, co do potrzeby zmiany konstytucji 38 proc. deklaruje, że weźmie udział w referendum, 41 proc. zapowiada, że nie pójdzie głosować, a 21 proc. jeszcze nie zdecydowało.

Na pytanie, czy obecnie w Polsce powinno się zmienić konstytucję 31 proc. badanych odpowiedziało, że tak, przy czym 10 proc., że zdecydowanie tak. Przeciwko zmianie ustawy zasadniczej jest 51 proc., w tym 22 proc. jest temu zdecydowanie przeciwnych. 18 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

W porównaniu do badania przeprowadzonego w czerwcu 2017 r., czyli nieco ponad miesiąc po ogłoszeniu przez prezydenta informacji, że wystąpi z inicjatywą przeprowadzenia referendum konsultacyjnego, liczba zwolenników zmiany konstytucji zmniejszyła się o 6 punktów procentowych - z 37 proc. do 31 proc. (w tym o 5 punktów procentowych spadła liczba zdecydowanych zwolenników zmian). Z kolei o 4 punkty procentowe - z 47 proc. do 51 proc. zwiększyła się grupa przeciwników zmiany konstytucji (w tym o 1 punkt procentowy zwiększyła się liczba zdecydowanych przeciwników). O 2 punkty procentowe wzrosła też liczba osób niezdecydowanych.

CBOS zauważa, że opinie na temat potrzeby zmiany konstytucji wiążą się z postrzeganiem działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Jak podkreślono, za zmianą obecnej konstytucji najczęściej opowiadają się osoby zdecydowanie dobrze oceniające działania Andrzeja Dudy. Jednak także w tej grupie prawie połowa nie jest do tej idei przekonana – wyraża sprzeciw lub nie ma jednoznacznej opinii w tej kwestii.

51 proc. badanych zdecydowanie dobrze oceniających działalność prezydenta popiera też zmianę konstytucji. Jednocześnie 29 proc. zdecydowanych zwolenników Andrzeja Dudy jest przeciwko, a 20 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród ankietowanych, którzy oceniają pracę prezydenta raczej dobrze, zwolennikami zmiany ustawy zasadniczej jest 34 proc., przeciwnikami 45 proc., a 21 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

13 proc. zdecydowanych przeciwników prezydenta popiera jednak zmianę konstytucji, 84 proc. jest temu przeciwna, a 3 proc. nie ma zdania na tent temat. Z kolei wśród umiarkowanych przeciwników Andrzeja Dudy 22 proc. jest za zmianą ustawy zasadniczej, 68 proc. jest przeciw, a 10 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Wśród osób, które nie mają wyrobionej opinii na temat pracy prezydenta Dudy, 25 proc. chce zmiany konstytucji, 37 proc. jest przeciw, a 38 proc. nie umie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

CBOS zapytał też badanych, które z 15 zaproponowanych przez prezydenta pytań referendalnych, jest dla nich najistotniejsze.

40 proc. wskazało na pytanie dotyczące zagwarantowania w konstytucji szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia.38 proc. za najistotniejsze uznało pytanie dotyczące przyznania w konstytucji gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Kwestia zagwarantowanie w konstytucji szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski jest ważne dla 30 proc. ankietowanych, a sprawa zapisania w niej gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim jest ważna dla 29 proc. Kwestię wzmocnienie w konstytucji pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa, za istotną uważa 29 proc. badanych.

28 proc. chciałoby się wypowiedzieć w sprawie konstytucyjnego zagwarantowania szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”). 27 proc. chciałoby umieszczenia wśród pytań referendalnych sprawy wprowadzenie do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli.

24 proc. chce się wypowiedzieć, co do konstytucyjnego zagwarantowanie członkostwa Polski w NATO. Tyle samo jest zainteresowanych kwestią konstytucyjnej ochrona pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej.

21 proc. ankietowanych chciałoby się wypowiedzieć co do konstytucyjnego zagwarantowanie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Tyle samo badanych uważa, że w wśród pytań powinno się znaleźć to dotyczące wzmocnienia kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.

20 proc. chce się wypowiedzieć w sprawie wprowadzenie do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany konstytucji.

Pytanie dotyczące potrzeby uchwalenia zmian w konstytucji lub uchwalenia nowej konstytucji za ważne dla siebie uznało 17 proc. badanych. Kwestia odwołania się w preambule konstytucji do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości to sprawa, co do której chciałoby się wypowiedzieć 17 proc. badanych. Tyle samo wskazało na pytanie dotyczące zagwarantowania w konstytucji podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa.

15 proc. zadeklarowało, że w żadnej z zaproponowanych prze prezydenta kwestii nie chciałoby się wypowiadać w referendum. 13 proc. wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć".

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 28 czerwca–5 lipca 2018 roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.