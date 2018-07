Źródło: PAP

W sprawie Mariusza Kamińskiego nie powinien się wypowiadać Trybunał Konstytucyjny, a prezydent Andrzej Duda nie powinien go ułaskawiać - ocenił we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. To nie koniec, państwo prawa wróci - zapowiedział.