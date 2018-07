WIG 20 zwyżkował na zamknięciu o 0,9 proc. do 2.153 pkt. WIG wzrósł o 0,5 proc. do 56.483 pkt., a mWIG 40 spadł o 0,6 proc. do 4.191 pkt.

Na zachodnich parkietach DAX, CAC i FTSE rosły ok. godz. 17.00 o odpowiednio: 0,6 proc., 0,5 proc. i 0,2 proc.

"Od szczytu w styczniu, indeks WIG stracił do końca czerwca ponad 17 proc. Był to zatem kolejny miesiąc spadków. Nie dziwi więc, że inwestorzy tracą cierpliwość. Myślę, że zatrzymanie umorzeń (w funduszach akcji - PAP) będzie miało miejsce, gdy polski rynek akcji, zanotuje nawet chwilowe odbicie" - ocenił Marcin Bogusz, zarządzający funduszami Copernicus Capital TFI.

"Wiele wskazuje na to, że wspomniane odbicie na rynkach akcji właśnie się zaczęło. (...) Wyprzedanie rynku i ucichnięcie wojny handlowej powinno sprzyjać realizacji wzrostowego odbicia" - dodał.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 758 mln zł, z czego 578 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był CD Projekt (110 mln zł), którego kurs wzrósł na zamknięciu o 1,9 proc. do 201,2 zł. Kurs producenta gier we wtorek po raz pierwszy w historii przekroczył 200 zł.

Wzrostom wśród blue chipów przewodziło KGHM. Kurs producenta miedzi wzrósł o 4,6 proc. do 93,1 zł - od końca marca kurs KGHM waha się w przedziale 86-96 zł.

Wśród blue chipów najmocniej spadły z kolei wyceny Pekao i Orange Polska.

Kurs Pekao zniżkował o 1,1 proc. do 102,5 zł i była to dla tej spółki trzecia spadkowa sesja z rzędu. Od maksimum w czerwcu kurs banku poszedł w dół o 15 proc.

Wycena Orange Polska spadła o 1,1 proc. do 4,49 zł. Notowania Orange znajdują się 10 proc. poniżej szczytu z czerwca.

O 0,2 proc. do 37,73 zł zniżkowało na zamknięciu PZU. Wycena spółki spadała piątą sesję z rzędu i od końca maja waha się w przedziale 36-39 zł.

Energa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 530 mln zł wobec 542 mln zł rok wcześniej - podała grupa w komunikacie. Szacunkowe wyniki Energi za drugi kwartał 2018 roku przebiły oczekiwania analityków, głównie ze względu na wyższe zyski w segmencie dystrybucji energii elektrycznej. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 0,7 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa uzgodniła podstawowe warunki transakcji zakupu od Kopeksu pakietu 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205,3 mln zł - podały spółki w komunikatach. Kurs Kopeksu zwyżkował na zamknięciu o 4,7 proc., a JSW spadł o 0,1 proc.

O 13,5 proc. zwyżkowały notowania Vivid Games, który w poniedziałek spadł na zamknięciu o 12,8 proc.

O 3,0 proc. w górę poszła wycena Kernelu i był to najmocniejszy wzrost wśród spółek z mWIG 40. Spółka podała w poniedziałek, że w czwartym kwartale roku obrotowego 2017/18 zwiększyła sprzedaż zboża o 64 proc. rdr, do 1,57 mln ton. Sprzedaż oleju luzem wzrosła rdr o 37,3 proc., do 386,6 tys. ton. Sprzedaż oleju butelkowanego zmniejszyła się natomiast o 16,3 proc., do 32,8 mln litrów.

O 3,2 proc. spadł kurs Mercator Medical. Spółka szacuje, że jego skonsolidowany wynik netto wyniesie w drugim kwartale około 0,3 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej i 5,0 mln zł zysku w I kwartale 2018 r.

Akcje Alumetalu zdrożały o 2,2 proc. Spółka poinformowała w poniedziałek, że zakłada w strategii na lata 2018-2022 m.in. średnioroczny wzrost EBITDA o 10 proc. oraz zwiększenie wolumenu wyrobów do ponad 250 tys. ton. Grupa planuje ponadto modernizację zakładu, na którą przeznaczy do 55,6 mln zł. Alumetal zamierza w najbliższych latach wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości minimum 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.(PAP Biznes)