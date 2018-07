Jeszcze kilka lat temu Ronaldo zajmował szczyt listy najbogatszych sportowców świata. Dziś nadal mieści się w ścisłej czołówce rankingu Forbesa, a wyprzedzają go tylko bokser - Floyd Mayweather i piłkarz klubu FC Barcelona - Lionel Messi. Trzecie miejsce w zestawieniu gwarantują mu roczne zarobki rzędu 108 mln dolarów: 61 mln z pensji i wygranych meczów, a 47 z kontraktów reklamowych. Miano piłkarza o najwyższych dochodach utracił na rzecz Lionela Messiego, którego pensja – w wyniku przedłużenia kontraktu z FC Barceloną do 2021 – przekroczyła 80 mln dolarów. Nie obyło się bez rozgoryczenia – Ronaldo chciał wówczas wymusić na Realu Madryt podpisanie nowego kontraktu, jednakże nie udało mu się tego dokonać. Kilka miesięcy temu hiszpańska gazeta "El Mundo" publikowała wypowiedzi sportowca, w których podkreślał, iż czuje się oszukany, bo jako najlepszy na świecie powinien zarabiać jak najlepszy na świecie. Niejednokrotnie sugerował też, że chciałby zakończyć karierę w Realu ze względu na niesatysfakcjonujące go zarobki.

Ogromne wynagrodzenia za udział w reklamach

Cristiano Ronaldo chętnie zgadza się na udział w reklamach. Nic w tym dziwnego – za wykorzystanie jego wizerunku zainteresowani są bowiem zmuszeni płacić zawrotne sumy. Już jedna reklama z udziałem piłkarza to obecnie koszt oscylujący wokół miliona euro. W 2016 Ronaldo podpisał dożywotni kontrakt z amerykańską firmą Nike, który według portalu TMZ Sport może być wart nawet miliard dolarów. Piłkarz zawiera także wiele jednorazowych umów i współpracuje z kilkoma markami jak: Coca-Cola, Tag Heuer, Sacoor Brothers czy PokerStars. Prowadzi ponadto własną firmę odzieżową oraz luksusowy hotel - jedno i drugie sygnowane jest przez markę Cristiano - "CR7".

Intratna działalność w mediach społecznościowych

Według portalu Hookit Ronaldo w 2017 toku osiągnął "wartość" 936 milionów dolarów w social mediach. Zdecydowała o niej ogromna aktywność sportowca na portalach społecznościowych (głównie Instagram i Facebook), gdzie zamieszczał posty lokujące produkty lub marki średnio 580 razy w ciągu 12 miesięcy. Wywołał w konsekwencji 927 reakcji (like, komentarze, udostępnienia) na posty sponsorowane dla marek takich jak: Nike, Herbalife, Tag Heuer czy Abbott Labs. Ponadto Cristiano posiada wielką rzeszę fanów – w 2017 roku profile sportowca oberwało 277 milionów osób, a jego fanpage na Facebooku posiadał więcej obserwujących niż którykolwiek inny na serwisie.

